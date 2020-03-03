Матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер" может пройти 9 марта

ТАСС, 3 марта. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Интером", а также другие перенесенные в связи с распространением коронавируса встречи могут состояться с 7 по 9 марта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.

Помимо встречи лидеров таблицы, были перенесены матчи 26-го тура "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" - "Брешия", "Удинезе" - "Фиорентина". Изначально планировалось, что матчи перенесут с конца февраля на 13 мая.

Ожидается, что окончательное решение относительно даты проведения встреч будет вынесено 4 марта.

Всего число инфицированных в Италии превысило 2 тыс., 52 человека умерли.