Наместников забросил первую шайбу за "Колорадо" в НХЛ

ТАСС, 3 марта. Российский нападающий Владислав Наместников забросил шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые после перехода в "Колорадо".
"Колорадо" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 2:1. 27-летний форвард сравнял счет на 13-й минуте встречи. Также в составе гостей отличился Логан О'Коннор (35). У проигравших шайбу забросил Энтони Манта (6).
Vladislav Namestnikov tied the game at 1-1 with his first goal since being acquired by the @Avalanche on Feb. 24 (1-1—2 in 4 GP). #NHLStats pic.twitter.com/w2bnrIIUl1— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 3, 2020
Результативной передачей отметился российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин, набрав 100-е очко в регулярных чемпионатах. Другие российские игроки "Эвеланш", защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев, очков не набрали.
24 февраля "Оттава" обменяла Наместникова на выбор в четвертом раунде драфта. С тех пор он провел за "Колорадо" четыре матча, в которых набрал 2 (1+1) очка. Всего в сезоне на счету россиянина 27 (14+13) очков в 60 играх. Срок контракта нападающего истекает по окончании текущего сезона.
"Колорадо" одержал девятую подряд победу на выезде и идет на втором месте в таблице Центрального дивизиона с 87 очками в 65 матчах. "Детройт" занимает последнее место в общей таблице лиги с 35 очками в 68 играх.