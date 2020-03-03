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НХЛ
Обновлено 

Наместников забросил первую шайбу за "Колорадо" в НХЛ

Российский форвард сравнял счет в матче против "Детройта"
Валерий Ничушкин, Мартин Каут и Владислав Наместников AP Photo/Paul Sancya
Описание
Валерий Ничушкин, Мартин Каут и Владислав Наместников
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 3 марта. Российский нападающий Владислав Наместников забросил шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые после перехода в "Колорадо".

"Колорадо" на выезде обыграл "Детройт" со счетом 2:1. 27-летний форвард сравнял счет на 13-й минуте встречи. Также в составе гостей отличился Логан О'Коннор (35). У проигравших шайбу забросил Энтони Манта (6).

Результативной передачей отметился российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин, набрав 100-е очко в регулярных чемпионатах. Другие российские игроки "Эвеланш", защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев, очков не набрали.

24 февраля "Оттава" обменяла Наместникова на выбор в четвертом раунде драфта. С тех пор он провел за "Колорадо" четыре матча, в которых набрал 2 (1+1) очка. Всего в сезоне на счету россиянина 27 (14+13) очков в 60 играх. Срок контракта нападающего истекает по окончании текущего сезона.

"Колорадо" одержал девятую подряд победу на выезде и идет на втором месте в таблице Центрального дивизиона с 87 очками в 65 матчах. "Детройт" занимает последнее место в общей таблице лиги с 35 очками в 68 играх.

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