Форварды "Эдмонтона" Макдэвид и Драйзайтль набрали по 5 очков в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джош Арчибальд (7-я минута), Леон Драйзайтль (20, 46, 49, 50), Кайлер Ямамото (34), Коннор Макдэвид (45) и Зак Кассиан (48). У проигравших отличились Роман Йоси (23), Калле Ярнкрок (23) и Ник Бонино (36).

Драйзайтль и Макдэвид набрали в общей сложности по 5 очков, они лидируют в списке бомбардиров лиги. На счету первого 107 очков (43+64), второго - 94 (32+62). Немецкий форвард впервые забросил четыре шайбы в одной игре, он установил личный рекорд по очкам за один сезон за 16 матчей до окончания регулярного чемпионата, предыдущее достижение 24-летнего Драйзайтля - 105 очков в прошлом сезоне. 23-летний Макдэвид в пятый раз в карьере набрал 5 очков в одном матче.

Хоккеисты "Эдмонтона" забросили 5 шайб за 5 минут 13 секунд, это четвертый результат в истории клуба. Драйзайтль оформил хет-трик за 4 минуты 38 секунд - пятый результат в клубной истории, быстрее три шайбы в одной игре за "Эдмонтон" забрасывал в том числе Александр Селиванов в 1999 году.

"Эдмонтон" занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 78 очками в 66 матчах, "Нэшвилл" идет четвертым (в зоне плей-офф) в Центральном дивизионе, набрав 72 очка в 65 встречах.