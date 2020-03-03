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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Эксперты: подписи Родченкова копировали под показаниями по допинговому делу Зайцевой

В ходе исследования документов специалисты выявили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения с подписью
Григорий Родченков Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Григорий Родченков
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями (аффидевитами) в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой копировались из другого источника. Об этом говорится в релизе международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

В ходе исследования документов специалисты выявили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения с подписью. Аналогичные выводы сделали эксперты-подчерковеды Великобритании. О поддельных подписях в понедельник после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил их адвокат Алексей Панич.

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В ходе проверки предоставленных документов было выявлено, что они отличаются друг от друга с криминалистической точки зрения. У документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы, и прочее. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнении документов удалось обнаружить, что на предоставленных страницах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы - изображения с подписью.

"Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму - уникальный идентификатор файла, - сказал Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории Group-IB. - Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего, это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой".

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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