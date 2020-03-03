"Хьюстон" ломает НБА. Клуб отказался от высоких игроков и вернулся в гонку за титул

Во многом стремительный взлет и устойчивая популярность баскетбола стали возможными благодаря звездным игрокам. Но есть и еще один фактор. Его едва ли можно назвать ключевым, но его теневое влияние трудно переоценить. Баскетбол очень часто меняется с точки зрения стилистики, в нем не так уж много повторяющихся тенденций. На заре центровые Джон Микан, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и Билл Расселл возвели высокий рост в ранг абсолютной доминирующей мощи, а себя и себе подобных — в главных действующих лиц на паркете. С внедрением трехочковой линии влияние игроков задней линии на результат значительно возросло. Однако, прежде чем явить миру безумство дальних бросков, лига пережила время тягучего, медленного баскетбола с обилием борьбы и толканиями под кольцом, символом которого стал Шакил О’Нил. Теперь же, вступив в новую эру, клубы НБА столкнулись с новым вызовом — обороной против элитных снайперов.

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Основным ответом на новые реалии от наиболее прогрессивных тренеров лиги стали так называемые маленькие пятерки. При такой игровой модели страдают те, кто еще совсем недавно диктовал моду, — высоченные центровые. Тренеры заменяют их игроками поменьше, более универсальными в обороне, способными гоняться за маленькими снайперами соперника по периметру площадки и при этом не уступать в борьбе под своим кольцом. Подобную схему несколько лет подряд применял Стив Керр, и его "Голден Стэйт" не имел себе равных. Но чем дальше в лес — тем толще партизаны. С ростом количества трехочковых попыток возникла необходимость усиления защитных порядков. Активные размены, двойная опека и в целом возросший уровень игроков оборонительного плана не произвели революции, но все же серьезно подпортили жизнь командам, играющим в атакующем стиле. Что же дальше? На этот вопрос отвечает главный тренер "Хьюстона" Майк Д’Антони. И делает это в крайне радикальном стиле. Гамбит "Хьюстона" По ходу нынешнего регулярного чемпионата основной центровой "Рокетс" Клинт Капела стал терять место в составе. Рослый и мощный швейцарец хорошо подбирает мяч, ставит заслоны и неплохо атакует с ближней дистанции — многие команды лиги были бы рады видеть его у себя, но только не "Хьюстон". Капела попросту не вписывался в модель, заточенную под одного из лучших пасующих снайперов в истории баскетбола Джеймса Хардена. Он не смог стать полноценной опцией в атаке из-за ограниченного арсенала и отсутствия трехочкового броска, занимал слишком много пространства под чужим кольцом, мешая прорывам быстрых и атлетичных игроков задней линии "Рокетс", и не давал практически никаких преимуществ в защите. Кроме того, его солидный контракт (порядка $20 млн за сезон) лишал техасцев возможности усилиться за счет подписания свободных агентов.

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В зимний период обменов офис клуба решил избавиться от Капелы. Для этого была организована целая обменная схема с участием сразу четырех клубов, в результате чего швейцарец отправился в "Атланту", которая, в свою очередь, помогла "Хьюстону" заполучить легкого форварда "Миннесоты" Роберта Ковингтона. Тяжелая травма Джеральда Грина вынудила "Рокетс" искать усиление на этой позиции, и прекрасный защитник Ковингтон, который к тому же бросает трехочковые едва ли не больше двухочковых, что полностью соответствует игровой философии Д’Антони, идеально подошел команде. Осталось лишь определиться с центровым, и как нельзя кстати "Миннесота" в обмене "доплатила" техасцам легким (рост 2,03 м при средних 2,10) "большим" Джорданом Беллом, еще недавно входившим в ротацию чемпионского "Голден Стэйт". Когда спустя пару дней Белл уехал в "Мемфис" в обмен на форварда глухого запаса Бруно Кабокло, стало ясно, что генеральный менеджер "Хьюстона" Дэрил Мори либо сошел с ума, либо готовит еще одну сделку. Западные журналисты пишут, что "Хьюстон" выходил на "Бруклин" в попытках выменять классического центрового Деандре Джордана, напоминающего Капелу по всем своим плюсам и минусам, но при этом имеющего менее "жирный" контракт. Если бы стороны ударили по рукам, "Рокетс" получили бы 10-миллионную выгоду при отсутствии необходимости менять игровые порядки на ключевом отрезке сезона. Но сделки так и не случилось. Теперь в основе "Хьюстона" роль центрового исполняет форвард Пи Джей Такер, а за спорный мяч в начале игры борется Харден. Рост обоих баскетболистов составляет 1,96 м, и они самые высокие игроки из тех, кто стабильно выходит в стартовом составе "Рокетс".

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Решение полностью отказаться от центровых вряд ли можно считать навязанным. В сущности, Д’Антони пошел на него добровольно, ведь в заявке "Хьюстона" все же есть два самых что ни на есть "больших" баскетболиста — чемпион НБА и лучший оборонительный игрок лиги 2012 года 37-летний Тайсон Чендлер (рост 2,16 м) и 21-летний Айзея Хартенштайн (2,13 м). Но тренеру они попросту не нужны. К примеру, в матче против "Юты" Чендлер покинул скамейку запасных лишь на последние несколько секунд, да и то только для того, чтобы помешать соперникам ввести мяч из аута. Бывало ли такое раньше? И да, и нет. Иногда команды лиги устраивали подобные эксперименты, но все они носили разовый характер. Даже "Рокетс" уже играли с Такером на позиции центрового, и все же никто раньше не пытался сделать такую схему основной. Атакующая мощь и универсальность в обороне Болельщики восприняли отказ "Хьюстона" от ярко выраженного "пятого номера" со скепсисом, но "Рокетс" в первой же игре после авантюрной перекройки состава получили возможность доказать жизнеспособность новой модели. Их соперником были "Лейкерс" — основные кандидаты на чемпионство, обладающие сильнейшей передней линией в лице Энтони Дэвиса, Леброна Джеймса, Джавейла Макги и Дуайта Ховарда. Ожидания были однозначными — "большие" "Лейкерс" просто размажут низкорослую пятерку "Рокетс" под щитом, и даже трехочковый дождь техасцев не поможет выправить ситуацию, ведь броски из-под кольца куда надежнее. Но "Хьюстон" не только не провалился, но и провел одну из лучших игр в сезоне, "привезя" соперникам 10 очков (121:111).

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Этот матч обозначил все сильные и слабые стороны экстрамалой пятерки Д’Антони. Ее атакующие преимущества неоспоримы и завязаны на раскрытии снайперского потенциала каждого игрока стартового состава. Те, кто смотрел игры "Рокетс", знают, что чаще всего мяч у техасцев ведет Харден. Задача остальных — сделать все для того, чтобы лидера "Хьюстона" опекал самый слабый защитник соперника либо центровой, который просто не успеет за ним на дуге. В ранних версиях "Рокетс" Харден в одиночку расправлялся с соперником и совершал бросок (чаще — издали) или же отдавал мяч открытому партнеру по команде, если на него выходили вдвоем. Сейчас же у Хардена появляется куда больше вариантов для организации игры в нападении. Теперь "Рокетс" вообще не идут под кольцо во время атаки — так как вся стартовая пятерка в той или иной степени владеет броском издали, они располагаются на периметре, растягивая оборону и вынуждая соперника в полном составе идти к трехочковой линии. Это дает "Хьюстону" как минимум три явных преимущества: 1) Освобождает Хардена от двойной опеки. Теперь этот прием чаще будет выходить боком, ведь никого из "Рокетс" не получится оставить в одиночестве и избежать при этом открытой "трехи".

2) Если защита все же сдваивается, "Хьюстон" запускает "горячую картошку" — быструю перепасовку на свободных игроков, итогом которой чаще всего становится открытый дальний бросок.

3) Выход центрового соперника из собственной "краски" (небольшая зона под кольцом) открывает ее для забеганий. Чаще всего в свободные зоны врывается Расселл Уэстбрук как самый слабый снайпер в старте и вместе с тем самый атлетичный игрок в команде и зарабатывает легкие два очка. Вариативности атаке "Хьюстона" добавляет и то, что в новом сочетании вести мяч может практически любой игрок техасцев. Фактически нынешние "Рокетс" — совершенная атакующая команда, где каждый в состоянии создать себе бросок, отдать передачу или же совершить проход под кольцо.

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Но самая любопытная метаморфоза произошла с "Хьюстоном" в обороне. Баскетбол как никакой другой вид спорта зависим от антропометрии, и речь не столько про рост, сколько про размах рук, атлетизм, быстроту рук и ног и вертикальный прыжок. И здесь следует отметить, что Д’Антони обладает, пожалуй, одним из самых развитых в этом направлении составом в лиге. Это развязывает специалисту руки в вопросах организации защитных действий своей команды, даже в условиях серьезного проигрыша в росте. Кроме того, "Рокетс" с первой же игры в новом сочетании показал, что разницу в габаритах вполне реально нивелировать тактически. Суть защитной тактики "Хьюстона" можно охарактеризовать одним словом — ловушка. Имея на паркете хорошего "большого", соперник попросту не может не отдать ему мяч в "краску", где вокруг него будут сплошь невысокие игроки техасцев. Казалось бы, Гуливер в мире лилипутов и легкие очки, но как бы не так.

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Таким образом "Хьюстон" отвлекает внимание оппонента от самого смертоносного оружия в современном баскетболе — трехочкового броска. Перенасыщая периметр и открывая пространство под кольцом, они как бы приглашают соперника — заходи, у нас открыто. А дальше ловушка захлопывается. За счет атлетичности практически все баскетболисты "Рокетс" достойно защищаются при обороне под щитом и не допускают "расстрела" кольца, а низкий центр тяжести у Хардена, Ковингтона, Такера и Эрика Гордона позволяет им оставаться на ногах даже против лучших центровых лиги. Кроме того, за счет быстрых рук игроки "Хьюстона" оказывают активное сопротивление при передачах в "краску" и выбивают мяч из рук у "больших", пока те выбирают позицию для броска. В итоге техасцы еще ни в одном матче с экстрамаленькой пятеркой не допустили больше потерь, чем соперник, а по количеству перехватов за отрезок после обмена Капелы и вовсе лидируют в лиге. Как и предполагалось, "Хьюстон" после отказа от центровых сильно сдал в подборе. Но при этом их положение не так уж безнадежно. Во-первых, потому что это запланированная жертва. А во-вторых, даже с учетом расположения игроков сугубо на трехочковой дуге "Хьюстон" по-прежнему неплохо подбирает на чужом щите, что дает команде дополнительную возможность для атаки. Кроме того, обилие перехватов и переход на низкорослый состав делает один из главных козырей "Рокетс" в нападении — контратаки в быстром отрыве — практически неудержимым. Ведь теперь в отрыв выбегают не четыре (высокий центровой физически не успевает за остальными), а сразу пять игроков.