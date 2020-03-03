"Хьюстон" ломает НБА. Клуб отказался от высоких игроков и вернулся в гонку за титул

Во многом стремительный взлет и устойчивая популярность баскетбола стали возможными благодаря звездным игрокам. Но есть и еще один фактор. Его едва ли можно назвать ключевым, но его теневое влияние трудно переоценить. Баскетбол очень часто меняется с точки зрения стилистики, в нем не так уж много повторяющихся тенденций. На заре центровые Джон Микан, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и Билл Расселл возвели высокий рост в ранг абсолютной доминирующей мощи, а себя и себе подобных — в главных действующих лиц на паркете. С внедрением трехочковой линии влияние игроков задней линии на результат значительно возросло. Однако, прежде чем явить миру безумство дальних бросков, лига пережила время тягучего, медленного баскетбола с обилием борьбы и толканиями под кольцом, символом которого стал Шакил О’Нил. Теперь же, вступив в новую эру, клубы НБА столкнулись с новым вызовом — обороной против элитных снайперов.
Основным ответом на новые реалии от наиболее прогрессивных тренеров лиги стали так называемые маленькие пятерки. При такой игровой модели страдают те, кто еще совсем недавно диктовал моду, — высоченные центровые. Тренеры заменяют их игроками поменьше, более универсальными в обороне, способными гоняться за маленькими снайперами соперника по периметру площадки и при этом не уступать в борьбе под своим кольцом. Подобную схему несколько лет подряд применял Стив Керр, и его "Голден Стэйт" не имел себе равных.
Но чем дальше в лес — тем толще партизаны. С ростом количества трехочковых попыток возникла необходимость усиления защитных порядков. Активные размены, двойная опека и в целом возросший уровень игроков оборонительного плана не произвели революции, но все же серьезно подпортили жизнь командам, играющим в атакующем стиле. Что же дальше? На этот вопрос отвечает главный тренер "Хьюстона" Майк Д’Антони. И делает это в крайне радикальном стиле.
Гамбит "Хьюстона"
По ходу нынешнего регулярного чемпионата основной центровой "Рокетс" Клинт Капела стал терять место в составе. Рослый и мощный швейцарец хорошо подбирает мяч, ставит заслоны и неплохо атакует с ближней дистанции — многие команды лиги были бы рады видеть его у себя, но только не "Хьюстон". Капела попросту не вписывался в модель, заточенную под одного из лучших пасующих снайперов в истории баскетбола Джеймса Хардена. Он не смог стать полноценной опцией в атаке из-за ограниченного арсенала и отсутствия трехочкового броска, занимал слишком много пространства под чужим кольцом, мешая прорывам быстрых и атлетичных игроков задней линии "Рокетс", и не давал практически никаких преимуществ в защите. Кроме того, его солидный контракт (порядка $20 млн за сезон) лишал техасцев возможности усилиться за счет подписания свободных агентов.
В зимний период обменов офис клуба решил избавиться от Капелы. Для этого была организована целая обменная схема с участием сразу четырех клубов, в результате чего швейцарец отправился в "Атланту", которая, в свою очередь, помогла "Хьюстону" заполучить легкого форварда "Миннесоты" Роберта Ковингтона. Тяжелая травма Джеральда Грина вынудила "Рокетс" искать усиление на этой позиции, и прекрасный защитник Ковингтон, который к тому же бросает трехочковые едва ли не больше двухочковых, что полностью соответствует игровой философии Д’Антони, идеально подошел команде. Осталось лишь определиться с центровым, и как нельзя кстати "Миннесота" в обмене "доплатила" техасцам легким (рост 2,03 м при средних 2,10) "большим" Джорданом Беллом, еще недавно входившим в ротацию чемпионского "Голден Стэйт".
Когда спустя пару дней Белл уехал в "Мемфис" в обмен на форварда глухого запаса Бруно Кабокло, стало ясно, что генеральный менеджер "Хьюстона" Дэрил Мори либо сошел с ума, либо готовит еще одну сделку. Западные журналисты пишут, что "Хьюстон" выходил на "Бруклин" в попытках выменять классического центрового Деандре Джордана, напоминающего Капелу по всем своим плюсам и минусам, но при этом имеющего менее "жирный" контракт. Если бы стороны ударили по рукам, "Рокетс" получили бы 10-миллионную выгоду при отсутствии необходимости менять игровые порядки на ключевом отрезке сезона. Но сделки так и не случилось. Теперь в основе "Хьюстона" роль центрового исполняет форвард Пи Джей Такер, а за спорный мяч в начале игры борется Харден. Рост обоих баскетболистов составляет 1,96 м, и они самые высокие игроки из тех, кто стабильно выходит в стартовом составе "Рокетс".
Решение полностью отказаться от центровых вряд ли можно считать навязанным. В сущности, Д’Антони пошел на него добровольно, ведь в заявке "Хьюстона" все же есть два самых что ни на есть "больших" баскетболиста — чемпион НБА и лучший оборонительный игрок лиги 2012 года 37-летний Тайсон Чендлер (рост 2,16 м) и 21-летний Айзея Хартенштайн (2,13 м). Но тренеру они попросту не нужны. К примеру, в матче против "Юты" Чендлер покинул скамейку запасных лишь на последние несколько секунд, да и то только для того, чтобы помешать соперникам ввести мяч из аута. Бывало ли такое раньше? И да, и нет. Иногда команды лиги устраивали подобные эксперименты, но все они носили разовый характер. Даже "Рокетс" уже играли с Такером на позиции центрового, и все же никто раньше не пытался сделать такую схему основной.
Атакующая мощь и универсальность в обороне
Болельщики восприняли отказ "Хьюстона" от ярко выраженного "пятого номера" со скепсисом, но "Рокетс" в первой же игре после авантюрной перекройки состава получили возможность доказать жизнеспособность новой модели. Их соперником были "Лейкерс" — основные кандидаты на чемпионство, обладающие сильнейшей передней линией в лице Энтони Дэвиса, Леброна Джеймса, Джавейла Макги и Дуайта Ховарда. Ожидания были однозначными — "большие" "Лейкерс" просто размажут низкорослую пятерку "Рокетс" под щитом, и даже трехочковый дождь техасцев не поможет выправить ситуацию, ведь броски из-под кольца куда надежнее. Но "Хьюстон" не только не провалился, но и провел одну из лучших игр в сезоне, "привезя" соперникам 10 очков (121:111).
Этот матч обозначил все сильные и слабые стороны экстрамалой пятерки Д’Антони. Ее атакующие преимущества неоспоримы и завязаны на раскрытии снайперского потенциала каждого игрока стартового состава. Те, кто смотрел игры "Рокетс", знают, что чаще всего мяч у техасцев ведет Харден. Задача остальных — сделать все для того, чтобы лидера "Хьюстона" опекал самый слабый защитник соперника либо центровой, который просто не успеет за ним на дуге. В ранних версиях "Рокетс" Харден в одиночку расправлялся с соперником и совершал бросок (чаще — издали) или же отдавал мяч открытому партнеру по команде, если на него выходили вдвоем. Сейчас же у Хардена появляется куда больше вариантов для организации игры в нападении. Теперь "Рокетс" вообще не идут под кольцо во время атаки — так как вся стартовая пятерка в той или иной степени владеет броском издали, они располагаются на периметре, растягивая оборону и вынуждая соперника в полном составе идти к трехочковой линии. Это дает "Хьюстону" как минимум три явных преимущества:
- 1) Освобождает Хардена от двойной опеки. Теперь этот прием чаще будет выходить боком, ведь никого из "Рокетс" не получится оставить в одиночестве и избежать при этом открытой "трехи".
- 2) Если защита все же сдваивается, "Хьюстон" запускает "горячую картошку" — быструю перепасовку на свободных игроков, итогом которой чаще всего становится открытый дальний бросок.
- 3) Выход центрового соперника из собственной "краски" (небольшая зона под кольцом) открывает ее для забеганий. Чаще всего в свободные зоны врывается Расселл Уэстбрук как самый слабый снайпер в старте и вместе с тем самый атлетичный игрок в команде и зарабатывает легкие два очка.
Вариативности атаке "Хьюстона" добавляет и то, что в новом сочетании вести мяч может практически любой игрок техасцев. Фактически нынешние "Рокетс" — совершенная атакующая команда, где каждый в состоянии создать себе бросок, отдать передачу или же совершить проход под кольцо.
Но самая любопытная метаморфоза произошла с "Хьюстоном" в обороне. Баскетбол как никакой другой вид спорта зависим от антропометрии, и речь не столько про рост, сколько про размах рук, атлетизм, быстроту рук и ног и вертикальный прыжок. И здесь следует отметить, что Д’Антони обладает, пожалуй, одним из самых развитых в этом направлении составом в лиге. Это развязывает специалисту руки в вопросах организации защитных действий своей команды, даже в условиях серьезного проигрыша в росте.
Кроме того, "Рокетс" с первой же игры в новом сочетании показал, что разницу в габаритах вполне реально нивелировать тактически. Суть защитной тактики "Хьюстона" можно охарактеризовать одним словом — ловушка. Имея на паркете хорошего "большого", соперник попросту не может не отдать ему мяч в "краску", где вокруг него будут сплошь невысокие игроки техасцев. Казалось бы, Гуливер в мире лилипутов и легкие очки, но как бы не так.
Таким образом "Хьюстон" отвлекает внимание оппонента от самого смертоносного оружия в современном баскетболе — трехочкового броска. Перенасыщая периметр и открывая пространство под кольцом, они как бы приглашают соперника — заходи, у нас открыто. А дальше ловушка захлопывается. За счет атлетичности практически все баскетболисты "Рокетс" достойно защищаются при обороне под щитом и не допускают "расстрела" кольца, а низкий центр тяжести у Хардена, Ковингтона, Такера и Эрика Гордона позволяет им оставаться на ногах даже против лучших центровых лиги. Кроме того, за счет быстрых рук игроки "Хьюстона" оказывают активное сопротивление при передачах в "краску" и выбивают мяч из рук у "больших", пока те выбирают позицию для броска. В итоге техасцы еще ни в одном матче с экстрамаленькой пятеркой не допустили больше потерь, чем соперник, а по количеству перехватов за отрезок после обмена Капелы и вовсе лидируют в лиге.
Как и предполагалось, "Хьюстон" после отказа от центровых сильно сдал в подборе. Но при этом их положение не так уж безнадежно. Во-первых, потому что это запланированная жертва. А во-вторых, даже с учетом расположения игроков сугубо на трехочковой дуге "Хьюстон" по-прежнему неплохо подбирает на чужом щите, что дает команде дополнительную возможность для атаки. Кроме того, обилие перехватов и переход на низкорослый состав делает один из главных козырей "Рокетс" в нападении — контратаки в быстром отрыве — практически неудержимым. Ведь теперь в отрыв выбегают не четыре (высокий центровой физически не успевает за остальными), а сразу пять игроков.
Нельзя сказать, что у новой модели "Хьюстона" нет слабых мест. Несмотря на солидную — одну из лучших в НБА — глубину состава, они стали слишком зависимы от каждого игрока в ротации. Любая травма, отдых или еще что-то ставит их в затруднительное положение, так как в столь сложной схеме взаимодействий каждый ее элемент приобретает важное значение. Кроме того, рано или поздно лига поймет, как действовать в обороне против "маленького" "Хьюстона", и тогда Д’Антони опять придется изобретать велосипед.
И все же на данный момент "Рокетс" смотрятся очень интересно. И можно смело сказать, что клуб, забуксовавший к середине регулярного чемпионата, благодаря радикальным мерам смог вернуть себе статус одного из фаворитов сезона.
Владислав Жуков