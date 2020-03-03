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Летние олимпийские виды спорта

Гимнаст Аблязин восстановился после перелома ног и возобновил тренировки в сборной России

Спортсмен получил травму на одной из ноябрьских тренировок

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин, получивший переломы ног в середине ноября 2019 года, восстановился от травм и уже тренируется вместе с основной национальной командой на базе "Озеро Круглое". Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы. На одной из ноябрьских тренировок он получили переломы ног.

"Денис Аблязин присоединился к команде на "Озере Круглом", это его первый сбор после операции, мы пригласили этого спортсмена, чтобы посмотреть, в каком физическом состоянии он находится сейчас, - сказал Алфосов. - На этой неделе ему должны сделать еще один снимок. Сейчас мне сложно говорить, будет ли Денис выступать на первенстве России и отбираться на чемпионат Европы. Надо дождаться, что скажут медики".

Мужской чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 15 по 22 апреля, мужское первенство Европы - в Баку с 27 по 31 мая.

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Летние олимпийские виды спорта
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