СМИ: футбольные клубы Англии готовы играть без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 3 марта. Английские футбольные клубы готовы проводить матчи без зрителей, если с соответствующими рекомендациями из-за ситуации с коронавирусом выступит правительство Великобритании. Об этом сообщает во вторник газета Times.

Готовность к подобному развитию событий выразили, по данным издания, руководители Футбольной ассоциации Англии (FA), Английской премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL), которые обсудили возможные меры в случае закрытия стадионов для зрителей с целью избежать массового скопления людей, что уже произошло в Италии и Швейцарии.

При подобном сценарии, как считают они, необходимо обеспечить трансляцию матчей по телевидению и радио, а также компенсировать финансовые потери небольших клубов, доходы которых напрямую зависят от продажи билетов. Как заявил официальный представитель EFL, лига поддерживает тесные контакты с правительством по вопросу об угрозе коронавируса. "Мы продолжим этот диалог, а также будем следить за рекомендациями соответствующих органов, чтобы быть в курсе событий", - добавил он. .

Тем не менее FA надеется заранее получить рекомендации по поводу товарищеского матча между сборными Англии и Италии, который запланирован на стадионе Уэмбли 27 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.