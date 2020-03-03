СМИ: Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции на ОИ-2020

ТАСС, 3 марта. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции по футболу на Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

В список кандидатов в окончательную заявку французской команды вошли 80 футболистов. В олимпийском футбольном турнире принимают участие игроки не старше 23 лет (разрешается включение в заявку трех игроков старшего этого возраста), а Мбаппе на момент проведения Олимпиады будет 21 год.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он играл в "Монако", откуда перешел в клуб из Парижа сначала на правах аренды, а потом был выкуплен за 145 млн евро, по данным портала Transfermarkt. В текущем сезоне он провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 17 результативных передач. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.