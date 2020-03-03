"Зенит" усилит меры безопасности у трибуны гостей после инцидента на игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на домашних матчах усилит меры контроля около гостевой трибуны, чтобы избежать инцидентов между фанатами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Пресс-служба "Локомотива" позднее указала, что фанат был в нетрезвом состоянии, и призвала найти ответственных за то, что его пустили на стадион в таком виде. 1 марта Медведев сообщил ТАСС, что клуб найдет ответственных за данный инцидент.
"Главный виновник происшествия - это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей, - сказал Медведев. - Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к "Виражу" он не имеет. Он ловко перебрался на козырек, который имеет ограниченную весовую нагрузку, поэтому бежать за ним и отлавливать его было опасно, потому что конструкция хрупкая и не предусмотрена для таких забегов. Хочу отметить, что болельщики "Локомотива" очень организованно сдали его органам правопорядка".
"Дело болельщика будет рассмотрено, он задержан, суд определит степень наказания. Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации. Это был поступок одного человека, остается только пожалеть, что это произошло", - добавил собеседник ТАСС.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 46 очков после 20 матчей.