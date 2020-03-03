"Зенит" усилит меры безопасности у трибуны гостей после инцидента на игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на домашних матчах усилит меры контроля около гостевой трибуны, чтобы избежать инцидентов между фанатами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Пресс-служба "Локомотива" позднее указала, что фанат был в нетрезвом состоянии, и призвала найти ответственных за то, что его пустили на стадион в таком виде. 1 марта Медведев сообщил ТАСС, что клуб найдет ответственных за данный инцидент.