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Футбол в России

"Зенит" усилит меры безопасности у трибуны гостей после инцидента на игре с "Локомотивом"

Во время матча один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг
Гостевой сектор болельщиков "Локомотива" на матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Гостевой сектор болельщиков "Локомотива" на матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на домашних матчах усилит меры контроля около гостевой трибуны, чтобы избежать инцидентов между фанатами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг. Пресс-служба "Локомотива" позднее указала, что фанат был в нетрезвом состоянии, и призвала найти ответственных за то, что его пустили на стадион в таком виде. 1 марта Медведев сообщил ТАСС, что клуб найдет ответственных за данный инцидент.

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"Главный виновник происшествия - это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей, - сказал Медведев. - Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к "Виражу" он не имеет. Он ловко перебрался на козырек, который имеет ограниченную весовую нагрузку, поэтому бежать за ним и отлавливать его было опасно, потому что конструкция хрупкая и не предусмотрена для таких забегов. Хочу отметить, что болельщики "Локомотива" очень организованно сдали его органам правопорядка".

"Дело болельщика будет рассмотрено, он задержан, суд определит степень наказания. Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации. Это был поступок одного человека, остается только пожалеть, что это произошло", - добавил собеседник ТАСС.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 46 очков после 20 матчей.

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