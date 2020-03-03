Леонов: решение выбрать Казань местом проведения Суперкубка УЕФА стало беспрецедентным

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Выбор Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Казани в качестве места проведения матча Суперкубка УЕФА в 2023 году является беспрецедентным решением в условиях мировых спортивных санкций в отношении России. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2 марта было принято решение о том, что встреча за Суперкубок в 2023 году пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс банк арена".

"Многие [коллеги] вчера тоже звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперед. Тем более в рамках тех санкций, вопросов, которые сегодня есть у международной общественности, то, что России и, в частности, Татарстану, Казани отдают подобного рода турниры, соревнования, матчи - это беспрецедентная история, связанная с большим объемом вложения в спортивную инфраструктуру", - сказал он.