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Финалы футбольных еврокубков

Леонов: решение выбрать Казань местом проведения Суперкубка УЕФА стало беспрецедентным

По словам министра спорта Татарстана, для республики и России это одна из больших побед
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Выбор Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Казани в качестве места проведения матча Суперкубка УЕФА в 2023 году является беспрецедентным решением в условиях мировых спортивных санкций в отношении России. Об этом журналистам во вторник сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2 марта было принято решение о том, что встреча за Суперкубок в 2023 году пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс банк арена".

"Многие [коллеги] вчера тоже звонили, говорили, что это очень здорово, это большое движение вперед. Тем более в рамках тех санкций, вопросов, которые сегодня есть у международной общественности, то, что России и, в частности, Татарстану, Казани отдают подобного рода турниры, соревнования, матчи - это беспрецедентная история, связанная с большим объемом вложения в спортивную инфраструктуру", - сказал он.

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По словам министра, для Татарстана и России это одна из больших побед. Большую роль в продвижении заявки сыграли президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, добавил Леонов.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить Спортивный арбитражный суд (CAS). Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Финалы футбольных еврокубков
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