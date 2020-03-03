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Допинг в спорте

Пихлер считает, что биатлонисту Логинову необходимо рассказать правду о допинговой истории

После победы россиянина на чемпионате мира несколько иностранных спортсменов в очередной раз выразили недовольство тем, что спортсмен не извинился за допинговое нарушение
Вольфганг Пихлер Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вольфганг Пихлер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правдивый рассказ о событиях семилетней давности, которые привели к дисквалификации за употребление эритропоэтина (ЭПО), помог бы российскому биатлонисту Александру Логинову остановить поток критики, который обрушивается на него на протяжении трех лет с момента окончания срока его отстранения. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер женской сборной России немец Вольфганг Пихлер.

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Логинов в феврале впервые в карьере стал чемпионом мира. После завоевания награды несколько иностранных спортсменов в очередной раз выразили недовольство тем, что спортсмен не извинился за допинговое нарушение и публично не объяснил причину, по которой в его организм попал ЭПО.

"Конечно, всему миру интересно, что же там на самом деле тогда происходило. Это касается и Логинова, и [Ирины] Старых (она тоже была уличена в употреблении ЭПО - прим. ТАСС). Его объяснения действительно бы очень помогли. Возможно, он сможет указать на то, что это была не его вина и за этим кто-то стоял", - сказал Пихлер.

Во время чемпионата мира шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, которого в последние годы тренировал Пихлер, высказал мнение, что Логинова за употребление ЭПО следовало пожизненно отстранить от участия в соревнованиях.

"У меня два мнения по этому поводу. Во-первых, я считаю, что если кто-то принял ЭПО, то он должен быть дисквалифицирован пожизненно. Но в то же время закон подразумевает, что если человек пойман на его употреблении, он может вернуться в спорт после окончания срока отстранения. Так что он ничего не нарушает, здесь все, как в обычной жизни", - добавил он.

Логинов был дисквалифицирован в общей сложности на три года за то, что в его пробах (одна из них была взята в ноябре 2013 года) был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин - запрещенный препарат, который может попасть в организм только с помощью инъекций. 28-летний спортсмен в недавнем общении с журналистами заявил, что считает себя невиновным в нарушении антидопинговых правил, однако подробности дела раскрывать не стал.

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