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Лига чемпионов

Матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион" может пройти без зрителей из-за коронавируса

Встреча запланирована на 17 марта в Турине

ТАСС, 3 марта. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом" может пройти при пустых трибунах в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

Встреча запланирована на 17 марта в Турине. В первом матче "Лион" победил на своем поле со счетом 1:0. Ранее по той же причине без зрителей был проведен 27 февраля ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" (2:1), а также перенесен ряд встреч 25-го и 26-го туров чемпионата Италии.

Всего число инфицированных в Италии превысило 2 тысячи человек, 52 человека умерли.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,9 тыс., выздоровели около 47,2 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 80,1 тыс.

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