20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на конец 2020 года из-за коронавируса

Ранее МОК заявлял о том, что подготовка к Играм идет по графику
Описание
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 3 марта. Контракт на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования до конца 2020 года. Об этом сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото, комментарий которой приводит Reuters.

На эту тему
Минспорт не намерен увеличивать медштаб сборной России на ОИ-2020 в связи с коронавирусом

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Игры-2020 могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть интерпретировано как возможность отсрочки Олимпиады", - заявила Хасимото.

Ранее МОК заявлял о том, что подготовка к Олимпиаде идет по графику, отмена Игр на данный момент не рассматривается. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. Двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Пихлер считает ненормальным, что полиция провела обыски в номере у Логинова во время ЧМ
Полиция прибыла в отель сборной России в 6 утра, за несколько часов до старта мужской команды в эстафете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС