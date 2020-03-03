Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на конец 2020 года из-за коронавируса

ТАСС, 3 марта. Контракт на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования до конца 2020 года. Об этом сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото, комментарий которой приводит Reuters.

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В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Игры-2020 могут пройти без зрителей в связи с распространением коронавируса.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть интерпретировано как возможность отсрочки Олимпиады", - заявила Хасимото.

Ранее МОК заявлял о том, что подготовка к Олимпиаде идет по графику, отмена Игр на данный момент не рассматривается. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. Двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.