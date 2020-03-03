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Летние олимпийские виды спорта

Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова награждена званием заслуженного тренера РФ

Россиянка завершила карьеру в 2012 году после Олимпиады в Лондоне
Анастасия Давыдова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Анастасия Давыдова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Бывшая синхронистка сборной России Анастасия Давыдова награждена званием заслуженного тренера России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Давыдовой 37 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, дважды в дуэте и трижды - в группе. Также в ее активе 13 золотых и серебряная медали чемпионатов мира, семь золотых и серебряная награды европейских первенств.

Россиянка завершила карьеру в 2012 году после Олимпиады в Лондоне. В данный момент является тренером сборной России в группе и в комбинации.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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