Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова награждена званием заслуженного тренера РФ

ТАСС, 3 марта. Бывшая синхронистка сборной России Анастасия Давыдова награждена званием заслуженного тренера России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Давыдовой 37 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, дважды в дуэте и трижды - в группе. Также в ее активе 13 золотых и серебряная медали чемпионатов мира, семь золотых и серебряная награды европейских первенств.

Россиянка завершила карьеру в 2012 году после Олимпиады в Лондоне. В данный момент является тренером сборной России в группе и в комбинации.