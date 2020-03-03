Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг

Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева во время рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) ее апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что никогда не принимала допинг. Об этом сообщает источник, знакомый с ходом разбирательства.

"Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются", - сказала Зайцева в ходе слушания.

Также она подчеркнула, что никогда не встречалась с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, чьи показания лежат в основе обвинительного приговора МОК.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Тогда Зайцева, Романова и Вилухина оспорили наказание, однако рассмотрение апелляций затягивалось.