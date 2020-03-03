Джанни Инфантино призвал не паниковать из-за коронавируса

ТАСС, 3 марта. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал не поддаваться панике из-за коронавируса. Его комментарий приводит издание Marca.

"Мы не должны паниковать, мы должны быть осторожны и сотрудничать с властями, - сказал Инфантино. - Футбол может стать отличным противоядием от этой болезни".

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.