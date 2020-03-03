Селезнева награждена званием заслуженного мастера спорта РФ по художественной гимнастике

ТАСС, 3 марта. Двукратная чемпионка мира 2019 года по художественной гимнастике Екатерина Селезнева награждена званием заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Помимо двух золотых медалей, на счету спортсменки бронзовая награда прошедшего чемпионата мира в упражнении с лентой. Также 24-летняя Селезнева пять раз побеждала на Универсиадах, трижды завоевывала серебряные медали и дважды - бронзовые.

Помимо Селезневой заслуженными мастерами спорта признаны двукратный чемпион мира по вольной борьбе Магомедрасул Газимагомедов, двукратный победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер, чемпионка мира по боксу Лилия Аетбаева, двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко, чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Никитина, чемпионка Европы по пулевой стрельбе Ольга Степанова.