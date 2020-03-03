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Сборные по футболу

УЕФА выделит более €50 млн на развитие женского футбола

По словам казначея УЕФА Дэвида Гилла, в организации понимают, что женский футбол сейчас недооценивается

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит более €50 млн в ближайшие два года на развитие женского футбола. Об этом на заседании конгресса организации сообщил казначей УЕФА Дэвид Гилл.

"УЕФА понимает, что женский футбол сейчас недооценивается, и это становится одним из главных вопросов. Более €50 млн будет выделено на развитие женского футбола в 2020 и 2021 годах", - сказал Гилл.

Чемпионат Европы по футболу 2021 года среди женщин пройдет с 7 июля по 1 августа в Англии.

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