УЕФА выделит более €50 млн на развитие женского футбола

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит более €50 млн в ближайшие два года на развитие женского футбола. Об этом на заседании конгресса организации сообщил казначей УЕФА Дэвид Гилл.

"УЕФА понимает, что женский футбол сейчас недооценивается, и это становится одним из главных вопросов. Более €50 млн будет выделено на развитие женского футбола в 2020 и 2021 годах", - сказал Гилл.

Чемпионат Европы по футболу 2021 года среди женщин пройдет с 7 июля по 1 августа в Англии.