Песков: данные о поддельных подписях в допинговом деле Зайцевой заслуживают внимания

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Информация о поддельных подписях в допинговом деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой заслуживает пристального внимания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это информация, заслуживающая самого пристального внимания", - сказал он.

За дальнейшими комментариями Песков предложил обратиться к спортивным властям РФ. "Это не вопрос Кремля - подписи комментировать и так далее. Это вопрос для наших спортивных властей", - добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями (аффидевитами) в деле бывших биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой копировались из другого источника. Такие выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании. О поддельных подписях 2 марта после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил их адвокат Алексей Панич.

В ходе проверки предоставленных документов было выявлено, что они отличаются друг от друга с криминалистической точки зрения. У документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы, и прочее. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и при сравнении документов удалось обнаружить, что на предоставленных страницах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы - изображения с подписью.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.