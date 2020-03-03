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Еврокубки

Матч баскетбольного Еврокубка "Монако" - УНИКС пройдет без зрителей из-за коронавируса

Игра состоится 4 марта

ТАСС, 3 марта. Матч группового этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка между "Монако" и российским УНИКСом пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч шестого тура топ-16 Еврокубка пройдет в Монако 4 марта.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил в понедельник, что число случаев заражения коронавирусом достигло во Франции 191. С середины февраля в стране от вызванного коронавирусом заболевания умерли три человека. 29 февраля первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Монако.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,9 тыс., выздоровели около 47,2 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 80,1 тыс.

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