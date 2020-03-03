Пихлер считает ненормальным, что полиция провела обыски в номере у Логинова во время ЧМ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает ненормальным, что итальянская полиция провела обыски в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце. Такое мнение он высказал ТАСС.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира. Основанием для таких действий стала информация, которую правоохранительным органам предоставила исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен. В частности, она указала, что Касперович на одной из гонок присутствовал не по своей аккредитации. Поскольку тренер и спортсмен ранее были замешаны в нарушении антидопинговых правил, это вызвало подозрение.

"Это неправильно, считаю это ненормальным, - сказал Пихлер. - Это была ошибка. В российской команде всегда много специалистов и на всех аккредитаций не хватает, поэтому нормально, что дружественная команда Украины помогла. То, что произошло, считаю некорректным. Я не очень сильно погружен в эту историю, но мне так кажется, думаю, это все не имеет отношения к допингу".

Полиция прибыла в отель сборной России в 6 утра, за несколько часов до старта мужской команды в эстафете. Логинов смог принять участие в этой гонке, однако после был вынужден не спать до 3 часов ночи, поскольку подписывал полицейские документы. По этой причине он отказался от участия в заключительной гонке на турнире - масс-старте. На турнире 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.