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СДК КХЛ рассмотрит действия игрока "Спартака" Гончарова в матче плей-офф с "Динамо"

В третьем периоде Гончаров спровоцировал ряд драк между другими хоккеистами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрит действия защитника "Спартака" Максима Гончарова против нападающего "Динамо" Дмитрия Яшкина в стартовом матче серии первого раунда плей-офф в установленном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Стартовая встреча первого раунда плей-офф между "Динамо" и "Спартаком" прошла в понедельник и завершилась победой бело-голубых со счетом 5:1. В третьем периоде Гончаров в средней зоне грубо в голову атаковал Яшкина, не владевшего шайбой, и спровоцировал ряд драк между другими хоккеистами. Гончаров был наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца игры.

"Действия защитника "Спартака" Максима Гончарова в матче с "Динамо", состоявшемся 2 марта 2020 года, будут рассмотрены СДК КХЛ в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе.

Всего по итогам первой встречи команды на двоих получили 103 минуты штрафа. Второй матч серии пройдет в среду на "ВТБ-Арене".

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