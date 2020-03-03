Баскетболист "Химок" Букер признан самым ценным игроком февраля в Единой лиге ВТБ

ТАСС, 3 марта. Центровой подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Девин Букер назван самым ценным игроком (MVP) февраля в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Букер вместе с командой в феврале одержал три победы в трех матчах, в среднем американский игрок набирал 23,7 очка (75% попаданий с игры), совершал 6,7 подбора и 1,3 передач. Средний показатель эффективности 29-летнего игрока в феврале составил 25,7 балла.

"Для меня награда MVP месяца стала настоящей неожиданностью. Но это, бесспорно, большая честь для меня. Я всегда нацелен на командный результат, и все мои партнеры внесли свой вклад и заслужили также эту награду", - заявил Букер.

"Химки" возглавляют таблицу Единой лиги ВТБ с 17 победами в 18 матчах, победная серия клуба на данный момент составляет шесть игр. В следующем матче чемпионата команда встретится 9 марта дома с саратовским "Автодором".