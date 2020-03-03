Чеферин отказался комментировать апелляцию "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин не стал комментировать подачу апелляции английского клуба "Манчестер Сити" в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на два сезона. Об этом Чеферин сообщил на пресс-конференции по итогам конгресса организации.

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"Я не видел дела, не могу комментировать то, что "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS по двум причинам. Во-первых, потому что не изучал дело, во-вторых, это было бы неуместно, потому что дело еще не завершено", - сказал Чеферин.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. CAS зарегистрировал апелляцию клуба 26 февраля.