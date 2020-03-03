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Евро-2020

Президент УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020

Александер Чеферин заявил, что не хочет думать о мрачных сценариях
Президент УЕФА Алексндер Чеферин AP Photo/Peter Dejong
Описание
Президент УЕФА Алексндер Чеферин
© AP Photo/Peter Dejong

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом. Об этом Чеферин рассказал на пресс-конференции по итогам заседания конгресса УЕФА.

Чемпионат Европы запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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"Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях", - сказал Чеферин.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

Теги
Евро-2020
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