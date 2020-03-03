Президент УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом. Об этом Чеферин рассказал на пресс-конференции по итогам заседания конгресса УЕФА.

Чемпионат Европы запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.