УЕФА не хочет переносить матчи ЧЕ-2020 в другие страны из-за коронавируса

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет рассматривать вариант переноса игр чемпионата Европы 2020 года в другие страны и города из-за вспышки коронавируса. Об этом журналистам на конгрессе УЕФА в Амстердаме заявил генеральный секретарь союза Теодор Теодоридис.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

"Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца", - сказал Теодоридис.

Он добавил, что организация не будет реагировать чрезмерно остро на ситуацию с распространением коронавируса.