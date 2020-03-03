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Евро-2020

УЕФА не хочет переносить матчи ЧЕ-2020 в другие страны из-за коронавируса

Организация не будет реагировать чрезмерно остро на ситуацию с распространением коронавируса
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© AP Photo/Peter Dejong

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет рассматривать вариант переноса игр чемпионата Европы 2020 года в другие страны и города из-за вспышки коронавируса. Об этом журналистам на конгрессе УЕФА в Амстердаме заявил генеральный секретарь союза Теодор Теодоридис.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

"Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца", - сказал Теодоридис.

Он добавил, что организация не будет реагировать чрезмерно остро на ситуацию с распространением коронавируса.

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"Мы находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения в вопросе ситуации с коронавирусом. Мы не хотим реагировать чрезмерно остро", - сказал генсек УЕФА.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем", прошедший 27 февраля в Милане, закончился победой хозяев со счетом 2:1 (первый матч завершился 2:0 в пользу "Интера"). Игра проходила без зрителей из-за угрозы коронавируса. "Мы рассматриваем каждый матч по отдельности, находимся в тесном контакте с властями", - сказал Теодоридис.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

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Евро-2020
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