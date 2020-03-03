20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

World Athletics получила письмо главы ВФЛА и начала его изучать

Евгений Юрченко был избран главой ВФЛА 28 февраля

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получила письмо от президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, оно находится на рассмотрении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

Юрченко был избран главой ВФЛА 28 февраля. В понедельник Минспорт РФ восстановил госаккредитацию ВФЛА. В этот же день Юрченко отправил письмо главе World Athletics Себастьяну Коу с признанием правомерности претензий в адрес российской стороны по делу легкоатлета Данила Лысенко.

"Мы получили письмо от нового президента ВФЛА вчера. Сейчас оно на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Агапитов: никаких угроз отмены ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса нет
Турнир должен пройти с 2 по 12 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС