World Athletics получила письмо главы ВФЛА и начала его изучать

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получила письмо от президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, оно находится на рассмотрении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

Юрченко был избран главой ВФЛА 28 февраля. В понедельник Минспорт РФ восстановил госаккредитацию ВФЛА. В этот же день Юрченко отправил письмо главе World Athletics Себастьяну Коу с признанием правомерности претензий в адрес российской стороны по делу легкоатлета Данила Лысенко.

"Мы получили письмо от нового президента ВФЛА вчера. Сейчас оно на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.