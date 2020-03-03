Чеферин заявил, что у УЕФА нет крайнего срока по решению о проведении ЧЕ-2020

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет крайнего срока в принятии решения по проведению чемпионата Европы 2020 года. Об этом на пресс-конференции по итогам конгресса организации рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.
"Нет", - заявил Чеферин, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок в мае по поводу решения о проведении чемпионата Европы в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.
Чемпионат Европы запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.