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Летние олимпийские виды спорта

Шубенков: встреча с Коу говорит о том, что World Athletics готова идти России навстречу

Спортсмен считает, что получился очень интересный содержательный разговор
Сергей Шубенков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Встреча президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу с российскими легкоатлетами Марией Ласицкене, Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым, состоявшаяся в понедельник, свидетельствует о том, что World Athletics готова идти навстречу российской легкой атлетике, которая сейчас находится в очень тяжелом положении. Своим мнением о перспективах встречи поделился с ТАСС один из ее участников Шубенков.

"Встреча прошла нормально, Коу нам уделил примерно полчаса, - рассказал Шубенков. - Общение было двухсторонним, он представил свое видение ситуации вокруг российской легкой атлетики и как это видит совет. Глава World Athletics сказал, что нужно сделать нашей федерации, чтобы продвинуться вперед".

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"Коу спрашивал у нас, как мы видим эту ситуацию. Его также интересовало, какое вообще состояние дел в нашей легкой атлетике, как у нас обстоят дела с молодой сменой, тренерами, проведением соревнований", - продолжил собеседник ТАСС.

Шубенков считает, что получился очень интересный содержательный разговор. "Нам было важно, что с нами идут на контакт. Сам Коу не обещал нам скорого допуска к международным стартам, потому что решение будет принимать совет. Ничего такого неожиданного мы от него не услышали", - отметил чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.

"Но, повторюсь, важен сам факт того, что он уделил нам время. Я считаю, что это серьезный сигнал, что World Athletics готова идти нам навстречу", - заключил Шубенков.

Совет World Athletics, заседание которого пройдет в Монако 11-12 марта, должен рассмотреть ситуацию в российской легкой атлетике.

О положении дел в ВФЛА

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2017-2019 годах ряду российских легкоатлетов разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных соревнованиях, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

В понедельник новый президент ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация отправила письмо в World Athletics, в котором признала свою вину по делу Лысенко.

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