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Футбол в России

РФС будет действовать по ситуации с коронавирусом в соответствии с решениями властей

Случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию

ТАСС, 3 марта. Российский футбольный союз (РФС) будет предпринимать действия по ситуации с коронавирусом согласно мерам профилактики, которые будут установлены по решению властей. Об этом журналистам сообщила служба коммуникаций РФС.

"Отмена массовых мероприятий - не вопрос РФС. Меры по профилактике распространения инфекций принимаются властями, мы будем действовать в соответствии с их решениями", - сообщили в РФС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

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Российский футбол
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