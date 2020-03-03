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Агапитов: никаких угроз отмены ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса нет

Турнир должен пройти с 2 по 12 апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Никаких причин для отмены или переноса из-за коронавируса чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который должен пройти в Москве с 2 по 12 апреля, в настоящее время нет. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Сегодня состоялось очередное заседание организационного комитета чемпионата Европы. Могу сказать, что подготовка к турниру идет согласно ранее составленному графику, все нормально. Мы каждую неделю проводим такие заседания", - сказал Агапитов.

"Что касается профилактических мер от коронавируса, то этим у нас занимается не Федерация тяжелой атлетики России, а министерство здравоохранения. В нашей стране коронавирус пока не считается эпидемией, поэтому будут приниматься стандартные меры. Нужно соблюдать правила элементарной гигиены, ничего из ряда вон выходящего. Никакой угрозы отмены чемпионата Европы в настоящее время не существует, все запланированные соревнования в России пока проводятся", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у москвича. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии, он вернулся в Россию 23 февраля, а 27-го числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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