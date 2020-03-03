Президент УЕФА Чеферин считает правило игры рукой очень неопределенным

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает правило игры рукой очень неопределенным. Об этом Чеферин рассказал на пресс-конференции по итогам заседания конгресса УЕФА в Амстердаме.

По нынешним правилам любое касание руки со стороны игрока атакующей команды наказывается штрафным ударом. Защищающаяся сторона наказывается только за умышленную игру рукой, при этом учитывается положение руки, расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча, возможность футболиста убрать руку.

"Правило игры рукой очень неопределенное - была встреча топ-тренеров и председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, на которой рассматривался этот вопрос. Он показывал тренерам "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Реала" моменты и спрашивал, считают ли они, что была игра рукой. Одна половина сказала, что да, другая - нет. Если это остается неопределенным для лучших тренеров мира, сложно, чтобы это было ясно для нас", - отметил Чеферин.

Президент УЕФА также назвал неочевидным правило офсайда. "Что касается VAR (видеоассистентов рефери), я уже много раз говорил - пути назад нет, - сказал Чеферин. - Во многих ситуациях система помогает, но есть неочевидные моменты. Линия офсайда должна быть тоньше - если положение "вне игры" в один сантиметр, я спрашиваю себя, действительно ли это офсайд и дает ли это преимущество игроку?"

В настоящее время офсайд фиксируется у футболиста атакующей команды, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится в момент паса ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороняющейся команды, включая вратаря.