Адвокат Панич: МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были поддельными

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом сообщил журналистам адвокат спортсменок Алексей Панич.

Ранее Панич заявил, что, опираясь на выводы экспертов, подписи Родченковa в документах по делу спортсменок можно признать поддельными.

"В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Cпортивном арбитражном суде (CAS), - заявил Панич. - Насколько мы понимаем, помимо текста, который был нам предоставлен, была также страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова, соответственно, панели необходимо будет рассмотреть полный документ. Мы же, посмотрев то, чтобы было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены: то есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными - Родченков не подписывал этих документов".

"Во-вторых, Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом ", - добавил он.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.