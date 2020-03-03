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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Адвокат: показания Родченкова могут быть изъяты из дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Ранее МОК согласился с тем, что подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории были поддельными
Адвокат Алексей Панич Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Адвокат Алексей Панич
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут быть изъяты из дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом журналистам сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич.

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Слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной прошли в Лозанне в понедельник и вторник. Санкции МОК все три россиянки оспорили более двух лет назад, они не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В понедельник Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой.

"Мы надеемся на это [изъятие показаний Родченкова из дела], потому что с нашей точки зрения противоречия, которые есть, они не могут быть устранены предоставлением нового документа, - сказал Панич. - Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будем проверять".

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Теги
Зайцева, Ольга АлексеевнаДопинг-скандал вокруг российского спорта
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