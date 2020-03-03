Защита биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой довольна итогами слушаний в CAS

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Адвокаты Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой довольны слушаниями по делам бывших баитлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом журналистам сообщил адвокат спортсменок Иван Хензер.

Слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной прошли в Лозанне в понедельник и вторник. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) россиянки оспорили более двух лет назад, они не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

"Я удовлетворен слушаниями, спортсменки были убедительны. Я как адвокат очень доволен, показали сильные доказательства того, что девочки невиновны", - сказал Хензер.

В понедельник адвокат спортсменок Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.