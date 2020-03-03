Итальянские скалолазы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заявки для участия в чемпионате Европы по скалолазанию в Москве подали спортсмены из 17 стран, в их число не входят итальянские скалолазы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР).

Ранее глава ФСР Дмитрий Бычков сообщил ТАСС, что мировая ситуация с распространением коронавируса никак не скажется на проведении соревнований в Москве.

"На данный момент к нам поступили заявки от Великобритании, Германии, Украины, Латвии, Нидерландов, Израиля, Бельгии, Хорватии, Швеции, Грузии, Испании, Норвегии, Сербии, Польши, Словении, Словакии и Франции", - сказали в пресс-службе ФСР.

Заявки от участников будут приниматься до 5 марта. Чемпионат Европы пройдет в Москве с 20 по 27 марта. На турнире будут разыграны две олимпийские лицензии.