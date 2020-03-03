Антон Миранчук надеется, что коронавирус не повлияет на проведение матчей в РПЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук надеется, что распространение коронавируса не приведет к тому, что командам Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) придется проводить матчи без зрителей. Об этом Миранчук заявил журналистам.

Из-за ситуации с коронавирусом 27 февраля без зрителей был проведен ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" (2:1), а также перенесен ряд встреч 25-го и 26-го туров чемпионата Италии.

"Надеюсь, что у нас до такого не дойдет, что отменят игры или будут матчи без зрителей. У нас ситуация получше, чем в Италии. Даже не представляю, как можно играть без зрителей. Но что будет, то будет", - сказал Миранчук.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.