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Футбол в России

Алексей Миранчук заявил, что футболист "Сельты" Смолов зазывает его в чемпионат Испании

Нападающий был арендован "Сельтой" до конца сезона

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат железнодорожникам, зазывает его переехать в чемпионат Испании. Об этом Миранчук рассказал журналистам на мероприятии клуба в преддверии Международного женского дня.

"Сельта" арендовала Смолова зимой до конца текущего сезона. За испанскую команду нападающий провел пять матчей и забил один гол в игре против мадридского "Реала" (2:2).

"Следим за Федором, списываемся, разговаривал с ним, - сказал Миранчук. - Федя говорит, что его очень хорошо приняли, зазывает играть в чемпионате Испании, ему нравится уровень. Мы только за него рады, что он выделился в матче с "Реалом", это будет только стимулом для него".

Миранчук также заявил, что пока рано делать выводы о том, чувствуется ли отсутствие Смолова на поле. "Прошла только одна игра (против петербургского "Зенита", которая завершилась со счетом 0:0 - прим. ТАСС), просто с Эдером играешь одним образом, а с Федей - другим. Федя принял решение что-то поменять, я его поддерживаю и думаю, что если бы он этого не сделал, то сожалел бы. Это новый этап для него, новые эмоции", - заключил полузащитник.

"Локомотив" после 20 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре железнодорожники примут грозненский "Ахмат" 8 марта.

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