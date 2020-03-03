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Допинг-скандал вокруг российского спорта
Обновлено 

Биатлонистка Романова: политическая борьба разрушила судьбы многих спортсменов

В конце 2017 года Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы
Яна Романова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Яна Романова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Яна Романова считает, что дело по обвинению ее и других российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил является политической борьбой и повлияло на судьбы многих спортсменов. Об этом она заявила журналистам после заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил вывод российской стороны о поддельных документах бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу об антидопинговых нарушениях Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Романовой.

"Это дело сильно подорвало нашу репутацию, выступление на той Олимпиаде - результат долгих и упорных тренировок, по сути, это вся жизнь. Кроме этого, я в жизни не успела сделать ничего значимого, и сейчас этот результат отняли. Все это похоже на непрекращающуюся политическую борьбу, и пора ей уже завершиться, потому что разрушены судьбы многих спортсменов, и они продолжают рушиться", - заявила Романова.

"Я на себе ощутила, что чувствуют спортсмены, у которых отбирают награды, - это страшно и дико. О политической игре против России говорят все в нашей стране, я тоже всегда вступала в дискуссию на эту тему, но когда эта тема коснулась меня, все перевернулось. Тут уже не до рассуждений - просто режут по сердцу, и душу рвет. Очень хочется, чтобы все завершилось", - добавила она.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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