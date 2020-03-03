Атлетическая комиссия может пересмотреть результат боя российского бойца UFC Анкалаева

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Атлетическая комиссия штата Вирджиния рассмотрит возможность пересмотра результата боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и молдавским бойцом Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в комиссии.

"Команда Куцелабы подала апелляцию, она будет рассмотрена", - сообщил собеседник агентства.

Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом в первом раунде в минувшие выходные. Молдавский боец впоследствии заявил, что рефери не должен был останавливать поединок.

В активе Анкалаева 13 побед и одно поражение.