Биатлонистка Зайцева назвала показания Родченкова "записками сумасшедшего"

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева сравнивала обвинительные показания бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова с записками сумасшедшего. Свое мнение она высказала ТАСС после окончания рассмотрения ее апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Помимо апелляции Зайцевой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации, суд также рассмотрел дела Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые также были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Родченкова.

"Я первый раз была в такой ситуации. Когда говорил обвинитель, было очень жестко, у меня лились слезы. Наружу выходили эмоции, которые копились на протяжении двух лет, хотя я их опять сдержала. На протяжении этих двух лет я не могла ничего сказать, поскольку не было никакой конкретики. Люди спрашивали, а я не знала, что ответить, и находились люди, которые думали, что молчание - признак того, что я действительно употребляла допинг и что-то скрывала", - сказала Зайцева.

"Но это не так, просто сложно было говорить, когда слышала голословные обвинения, читала "записки сумасшедшего". Было сложно оправдываться", - добавила она.

Олимпийская чемпионка также отметила, что в течение этих двух лет она ощущала поддержку со стороны многих людей, которые верили ей. "Им огромное спасибо, мы это чувствуем", - добавила она.

Зайцева в конце 2017 года была пожизненно дисквалифицирована МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Ее результаты на Играх были аннулированы. Зайцева вместе с Романовой и Вилухиной в Сочи стала серебряным призером в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова.