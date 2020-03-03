Федерация сноуборда России пока не приняла решения об участии россиян в этапе КМ в Италии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) пока не приняла окончательного решения об участии российских спортсменов в итальянском этапе Кубка мира по параллельному слалому. Об этом ТАСС во вторник рассказал глава ФСР Денис Тихомиров.

Предпоследний этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сезона-2019/20 должен пройти в итальянском Ливиньо 10 марта. Организаторы сообщили ТАСС, что пока не планируют отменять соревнования, так как в регионе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, а медико-санитарная ситуация находится под контролем.