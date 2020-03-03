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Распространение коронавируса нового типа

Федерация сноуборда России пока не приняла решения об участии россиян в этапе КМ в Италии

Организаторы пока не планируют отменять соревнования в итальянском Ливиньо 10 марта
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) пока не приняла окончательного решения об участии российских спортсменов в итальянском этапе Кубка мира по параллельному слалому. Об этом ТАСС во вторник рассказал глава ФСР Денис Тихомиров.

Предпоследний этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сезона-2019/20 должен пройти в итальянском Ливиньо 10 марта. Организаторы сообщили ТАСС, что пока не планируют отменять соревнования, так как в регионе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, а медико-санитарная ситуация находится под контролем.

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"Мы пока не решили, поедет ли сборная на итальянский этап Кубка мира. Возможно, поедем, - сказал Тихомиров. - Решение примем в ближайшие дни".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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