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Распространение коронавируса нового типа

Организаторы пока не планируют отменять этап КМ по сноуборду в Италии из-за коронавируса

Соревнования должны пройти 10 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в Италии не планируется отменять из-за ситуации с распространением коронавируса, на данный момент проведение соревнований подтверждено. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Ливиньо, который является организатором соревнований.

Предпоследний этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сезона-2019/20 должен пройти в итальянском Ливиньо 10 марта. На эту дату запланировано проведение соревнований в параллельном слаломе, тренировочные мероприятия начнутся на курорте с 8 марта.

"На данный момент проведение этапа Кубка мира в Ливиньо подтверждено. Ожидаем распоряжений, которые в ближайшие дни должен предоставить регион Ломбардия. Мы будем следовать полученным инструкциям", - сообщили представители курорта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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