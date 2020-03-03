Бах призвал спортсменов "на всех парах" готовиться к Олимпиаде в Токио

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Об этом он заявил журналистам в штаб-квартире организации в Лозанне.

Во вторник исполком МОК постановил, что предстоящие летние Игры пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа.

"Я хотел бы призвать всех спортсменов на всех парах и с полной уверенностью продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы со своей стороны будем продолжать поддерживать спортсменов и национальные олимпийские комитеты", - сказал Бах.

К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. Двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.