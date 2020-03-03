{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бах призвал спортсменов "на всех парах" готовиться к Олимпиаде в Токио

Во вторник исполком МОК постановил, что предстоящие летние Игры пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Об этом он заявил журналистам в штаб-квартире организации в Лозанне.

Во вторник исполком МОК постановил, что предстоящие летние Игры пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа.

"Я хотел бы призвать всех спортсменов на всех парах и с полной уверенностью продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы со своей стороны будем продолжать поддерживать спортсменов и национальные олимпийские комитеты", - сказал Бах.

К настоящему времени в Японии число зараженных новым коронавирусом уже приближается к тысяче человек. Двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

Теги
Олимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Чемпионат Европы, доходы и угроза коронавируса. Итоги конгресса УЕФА в Амстердаме
Как заявили руководители Союза европейских футбольных ассоциаций, турнир должен пройти в запланированные сроки, а места его проведения останутся неизменными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС