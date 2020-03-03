Чемпионат Европы, доходы и угроза коронавируса. Итоги конгресса УЕФА в Амстердаме

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу 2020 года и угроза проведению турнира из-за вспышки коронавируса стали главными темами конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который прошел в столице Нидерландов. Президент организации Александер Чеферин выразил уверенность в том, что заболевание не помешает проведению Евро-2020.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

"Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях", - отметил Чеферин.

Также президент УЕФА заявил, что у союза нет крайнего срока для принятия решения по проведению чемпионата Европы. Генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис в свою очередь отметил, что УЕФА не хочет рассматривать вариант переноса игр турнира в другие страны и города из-за вспышки коронавируса. "Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца", - пояснил он, добавив, что УЕФА не будет реагировать чрезмерно остро на складывающуюся ситуацию. Функционер также заявил, что по данному вопросу союз находится на связи с Всемирной организацией здравоохранения.

Генсек УЕФА отметил, что в случае с другими матчами под эгидой организации каждый вопрос рассматривается индивидуально, в тесном контакте с властями конкретных стран. Из-за угрозы коронавируса ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" прошел 27 февраля в Милане без зрителей.

Евро-2020 принесет УЕФА около €3 млрд

Если чемпионат Европы, как и запланировано, пройдет с 12 июня по 12 июля, доходы УЕФА от проведения турнира составят около €3 млрд. "Телевизионные права продаются более чем в 180 странах, - заявил казначей УЕФА Дэвид Гилл. - Всего ожидается, что турнир посмотрит 5 млрд зрителей. Чемпионат Европы принесет УЕФА почти €3 млрд, половина из которых поступит от продажи медиаправ".

Всего же по итогам сезона-2020/21 УЕФА рассчитывает на прибыль в размере более €4 млрд без учета чемпионата Европы. "Большая часть суммы, €3,2 млрд, будет распределена среди клубов в национальных ассоциациях", - отметил Гилл.