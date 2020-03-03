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Мировой футбол

Чемпионат Европы, доходы и угроза коронавируса. Итоги конгресса УЕФА в Амстердаме

Как заявили руководители Союза европейских футбольных ассоциаций, турнир должен пройти в запланированные сроки, а места его проведения останутся неизменными
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Описание
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин
© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу 2020 года и угроза проведению турнира из-за вспышки коронавируса стали главными темами конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который прошел в столице Нидерландов. Президент организации Александер Чеферин выразил уверенность в том, что заболевание не помешает проведению Евро-2020.

Чемпионат Европы запланирован в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Сроки проведения турнира - с 12 июня по 12 июля.

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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

"Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях", - отметил Чеферин.

Также президент УЕФА заявил, что у союза нет крайнего срока для принятия решения по проведению чемпионата Европы. Генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис в свою очередь отметил, что УЕФА не хочет рассматривать вариант переноса игр турнира в другие страны и города из-за вспышки коронавируса. "Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца", - пояснил он, добавив, что УЕФА не будет реагировать чрезмерно остро на складывающуюся ситуацию. Функционер также заявил, что по данному вопросу союз находится на связи с Всемирной организацией здравоохранения.

Генсек УЕФА отметил, что в случае с другими матчами под эгидой организации каждый вопрос рассматривается индивидуально, в тесном контакте с властями конкретных стран. Из-за угрозы коронавируса ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" прошел 27 февраля в Милане без зрителей.

Евро-2020 принесет УЕФА около €3 млрд

Если чемпионат Европы, как и запланировано, пройдет с 12 июня по 12 июля, доходы УЕФА от проведения турнира составят около €3 млрд. "Телевизионные права продаются более чем в 180 странах, - заявил казначей УЕФА Дэвид Гилл. - Всего ожидается, что турнир посмотрит 5 млрд зрителей. Чемпионат Европы принесет УЕФА почти €3 млрд, половина из которых поступит от продажи медиаправ".

Всего же по итогам сезона-2020/21 УЕФА рассчитывает на прибыль в размере более €4 млрд без учета чемпионата Европы. "Большая часть суммы, €3,2 млрд, будет распределена среди клубов в национальных ассоциациях", - отметил Гилл.

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По итогам сезона-2018/19 УЕФА заработал €3,8 млрд, что на €1,06 млрд больше, чем в сезоне-2017/18. Между командами - участниками соревнований среди клубов и сборных по всем возрастам было распределено €3,09 млрд, при этом победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" получил €111,1 млн, победитель Лиги Европы английский "Челси" - €46,4 млн. Расходы же УЕФА за минувший сезон составили €3,6 млрд, что на €1,1 млрд больше, чем в сезоне-2017/18. В сезоне-2020/21 они возрастут с €3,4 млрд до €3,7 млрд.

Большую часть доходов в следующем сезоне, как и раньше, должна принести организация матчей еврокубков (€2,9 млрд).

Тишина в ответ на апелляцию "Манчестер Сити"

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию.

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Президент УЕФА на вопрос об обращении "Манчестер Сити" в суд дал неинформативный ответ. "Я не видел дела, не могу комментировать то, что "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS по двум причинам. Во-первых, потому что не изучал дело, во-вторых, это было бы неуместно, потому что дело еще не завершено", - сказал Чеферин.

На самом заседании были приняты операционные решения - одобрен ежегодный рапорт УЕФА за сезон-2018/19, подведены финансовые итоги прошлого сезона, а также одобрен бюджет на финансовый год (2020/21). Также было одобрено несколько поправок к уставу союза, которые вступят в силу 1 июля. Кроме того, были ратифицированы структура органов правосудия УЕФА и структура комитета УЕФА по управлению и соблюдению требований.

На безальтернативной основе членом исполкома УЕФА был избран немец Райнер Кох. В этом качестве он заменил бывшего президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя. Француз Ноэль Ле Граэ, в свою очередь, был избран членом совета Международной федерации футбола сроком на три года.

Также в Амстердаме были определены место и время проведения следующего конгресса УЕФА. В 2021 году руководство европейского футбола соберется 2 марта в столице Белоруссии - Минске.

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Чеферин, АлександерМировой футбол
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