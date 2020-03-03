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Бокс

Поветкин проведет бой с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Победитель поединка станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Бой будет претендентским на титул WBC. Он пройдет в Манчестере 2 мая", - сказал собеседник агентства.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

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Бокс
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