Паралимпийский комитет России представил обновленный логотип организации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил обновленную версию логотипа организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПКР.

Ранее логотип был представлен в октябре прошлого года на саммите Международного паралимпийского комитета (МПК) по маркетингу в немецком Бонне. Председатель исполкома ПКР, первый вице-президент ПКР Павел Рожков отметил, что изменение логотипа было запланированным и соответствует новым требованиям МПК.

"27 февраля в Ханты-Мансийске на очередной отчетной конференции Паралимпийского комитета России был утвержден обновленный логотип организации. Ребрендинг проведен в связи с новыми требованиями Международного паралимпийского комитета (МПК), принятыми на Генеральной ассамблее МПК 28 октября 2019 года в Бонне, - заявил Рожков. - Все национальные паралимпийские комитеты до 31 декабря 2023 года должны провести ребрендинг и изменить логотипы. В соответствии с действующим законодательством, в настоящее время ПКР проводит работу по перерегистрации логотипа, как товарного знака, который официально начнет использоваться после летних Паралимпийских игр в Токио".

Рожков выделил основные изменения, которые были внесены в соответствии с требованиями МПК, а также рассказал, что символизируют определенные элементы логотипа. "В нижней части, в соответствии с требованием МПК, - агитосы (полусферы - прим. ТАСС), окрашенные в яркие красный, синий и зеленый цвета с последовательным расположением каждого. Расположение, цветовая гамма и форма агитосов символизирует объединение спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по всему миру", - добавил первый вице-президент ПКР.

По словам Рожкова, три полусферы на логотипе символизируют Разум, Тело и Дух и напрямую соответствуют девизу Паралимпийских игр: "Дух в движении". "Размер свободной зоны вокруг из каждого расположенных агитосов равен четверти высоты паралимпийского символа с каждой стороны", - заключил он.