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Церемония зажжения олимпийского огня в Греции не изменится из-за коронавируса

Организаторы церемонии сократят количество аккредитаций для журналистов, а генеральная репетиция мероприятия пройдет без зрителей

ТАСС, 3 марта. Церемония зажжения и передачи олимпийского огня не претерпит изменений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии. В Греции на данный момент выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что организаторы церемонии сократят количество аккредитаций для журналистов, а генеральная репетиция мероприятия пройдет без зрителей.

"Национальный олимпийский комитет Греции уведомляет о том, что церемонии зажжения и передачи Олимпийского огня, а также эстафета с факелами на греческой земле будут проводиться в штатном порядке", - говорится в сообщении.

После недели путешествия по Греции огонь специальным рейсом будет доставлен в Японию. В течение 121 дня эстафета олимпийского огня посетит 47 префектур Японии, 24 июля в Токио эстафета завершится на церемонии открытия летних Олимпийских Игр. Соревнования продлятся до 9 августа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

Теги
Олимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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