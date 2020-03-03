Матыцин и Агапитов обсудили подготовку к проведению ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике в Москве

ТАСС, 3 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов провели рабочую встречу и обсудили подготовку к проведению чемпионата Европы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве должен пройти со 2 по 12 апреля. Соревнования являются квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

"Для нас турнир очень важен, мы проделали большую работу, результатом которой стало доверие проведения чемпионата Европы, - сказал Максим Агапитов. - Наша сборная выступает в полном составе на протяжении последних нескольких соревнований, полностью восстановила свой имидж. Нам необходимо показать, что Россия - мощный драйвер тяжелой атлетики. Мы активно участвуем в международном атлетическом движении и предпринимаем те шаги, которые делают тяжелую атлетику крепкой и красивой".

На последнем европейском первенстве в Батуми (Грузия), которое из-за временного отстранения, наложенного за многочисленные допинговые скандалы прошлых лет, стало для сборной России первым с 2017 года, российские спортсмены одержали победу в командном зачете. Штангисты завоевали 11 медалей - три золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Россия последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва же становилась хозяйкой турнира в 1983 году.