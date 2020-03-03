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КХЛ

"Металлург" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Барыса"

Команды обменялись "сухими" победами в двух первых матчах

ТАСС, 3 марта. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:0 обыграл в гостях "Барыс" из Нур-Султана во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане.

Заброшенными шайбами отметились Андрей Нестрашил (25-я и 37-я минуты) и Сергей Мозякин (28).

Первая встреча команд в воскресенье завершилась домашней победой "Барыса" (4:0).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победил "Барыс", в одном - "Металлург". "Барыс" ни разу не одерживал победы по итогам серий плей-офф КХЛ с "Металлургом" - в 2012 году казахстанский клуб в первом раунде уступил со счетом 3-4, в 2017-м "Барыс" проиграл во втором раунде - 0-4.

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет 5 марта в Магнитогорске.

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